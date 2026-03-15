15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

तेज गर्मी के बीच 48 घंटे में बदलने वाला है एमपी का मौसम, कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट

MP weather : मौसम विभाग की मानें तो आगामी दो-तीन दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 15, 2026

MP Weather

48 घंटे में बदलने वाला है एमपी का मौसम (Photo Source- Patrika)

MP Weather : इन दिनों मध्य प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। इसी बीच मौसम विभाग से प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। शनिवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा। ये तापमान नर्मदापुरम में दर्ज हुआ। नर्मदापुरम जिले में ही हिल स्टेशन पचमढ़ी में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। इसी बीच आगामी दो दिन में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं।

मौसम विभागी की मानें तो आगामी दो-तीन दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से दक्षिण आंतरिक ओडिशा तक छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर एक ट्रफ मध्य समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। वहीं, उत्तर भारत के ऊपर करीब 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 200 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं।

गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना

इन मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेश में वातावरण में नमी और अस्थिरता बढ़ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 17 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से मध्यप्रदेश के कई जिलों में बादल छाने, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। खासकर पूर्वी और उत्तरी प्रदेश के जिलों में मौसम अधिक प्रभावित होने की संभावना है। बादलों की आवाजाही के कारण दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज-चमक की स्थिति देखने को मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 08:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / तेज गर्मी के बीच 48 घंटे में बदलने वाला है एमपी का मौसम, कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में परिवहन विभाग का नया नियम, इन बसों का अब नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

Registration Denied for buses without FDSS system Transport Department New Rules mp news
भोपाल

ये जरूरी टेस्ट बता देंगे आपको हार्ट अटैक का कितना खतरा, क्या आपने कराए…?

Healthy Heart Dil ka sach series part 5 how much risk of heart attack
Patrika Special News

आज का सवाल- शहर में कचरा निस्तारण की व्यवस्था में कहां चूक रहा प्रशासन?

bpl
भोपाल

बीटेक छात्र ने दीवार पर मोबाइल चिपकाकर गर्लफ्रेंड के सामने दी जान

bhopal btech
भोपाल

वल्लभ भवन में पड़ेगा छापा, अफसर-कर्मचारी अलर्ट

vallabh bhawan
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.