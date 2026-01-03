मौसम का मिजाज: कड़ाके की ठंड की वापसी, इन जिलों में अलर्ट जारी, अगले 2 दिन रहेंगे सर्द

cold wave alert in mp for coming 2-3 days (फोटो- Patrika.com)
Cold Wave Alert: सर्दी के मामले में नए साल की शुरुआत भले ही कुछ हद तक राहत लेकर आई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का जोर बढ़ने वाला है। शनिवार से मौसम का मिजाज बदल जाएगा और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा।
मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और तीखा हो जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे कम तापमान 5.4 डिग्री पचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिवपुरी में 6 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी भोपाल सहित कई अन्य जिलों में फिलहाल तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच रहा।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड फिर लौट रही है। विभाग ने 3, 4 और 5 जनवरी को ग्वालियर-चंबल संभाग और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में घने कोहरे (Fog Alert) व शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Alert) जारी की है। मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है।
जम्मू कश्मीर में आए पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) की वजह से ग्वालियर शहर का मौसम बदल गया। शुक्रवार को शहर में घना कोहरा व बादल छाए रहे, जिससे धूप नहीं निकली। अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस कारण कोल्ड डे की स्थिति रही।
मौसम विभाग ने 3 जनवरी को घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शहर में गत दिवस हल्की बारिश हुई थी। इससे हवा में नमी आ गई और गुरुवार-शुक्रवार की रात घना कोहरा छा गया था। दृश्यता 100 से 500 मीटर के बीच रही। हल्की धूप निकली तो बादल छाए गए। कोहरे और बादलों की वजह से दिनभर सूरज के दर्शन नहीं हो सके।
शिवपुरी जिले में भी सर्दी से राहत नहीं है। यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पर आ गया है और अधिकतम भी 25 डिग्री पर थम गया हैं। सुबह से ही घने कोहरे से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति यह है कि रात भर से छाया कोहरा सुबह 6 से 8 बजे तक रहता है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण अचानक से यह सर्दी बढ़ी है और आने वाले एक-दो दिन में पारा 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। (MP Weather)
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग