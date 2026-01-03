मौसम का मिजाज: कड़ाके की ठंड की वापसी, इन जिलों में अलर्ट जारी, अगले 2 दिन रहेंगे सर्द

शिवपुरी जिले में भी सर्दी से राहत नहीं है। यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पर आ गया है और अधिकतम भी 25 डिग्री पर थम गया हैं। सुबह से ही घने कोहरे से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति यह है कि रात भर से छाया कोहरा सुबह 6 से 8 बजे तक रहता है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण अचानक से यह सर्दी बढ़ी है और आने वाले एक-दो दिन में पारा 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। (MP Weather)