केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान का जन्मदिन के लिए बड़ा ट्वीट, खुद मांगा अपना बर्थडे गिफ़्ट

Shivraj Singh Chauhan- एमपी के पूर्व सीएम व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का आगामी 5 मार्च को जन्मदिन है। उनके प​रिजन, मित्र, समर्थक इस दिन को यादगार बनाने की तैयारी में लगे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने ​जन्मदिवस के संबंध में बड़ी बात कही है। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट कर बाकायदा अपना बर्थ डे गिफ़्ट मांगा है। शिवराजसिंह चौहान Shivraj Singh Chauhan ने अपने जन्मदिन के तोहफे के रूप में शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह या अन्य कोई उपहार नहीं मांगा बल्कि पौधरोपण करने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे जन्मदिन पर प्रेम से एक पौधा लगाएं और उसका फोटो अपलोड कर दें या सीधे मुझे भेंट कर दें। इससे बड़ा उपहार और खुशी मेरे लिए दूसरी नहीं हो सकती।