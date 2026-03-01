एमपी में बिछेगी चौथी ‘237 किमी.’ लंबी रेल लाइन, कनेक्ट होंगे 40 गांव

इस रेल लाइन का निर्माण चार हिस्सों में किया जाएगा काम बीना-इटारसी चौथी रेल लाइन परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। करीब 231 किमी लंबे इस ट्रैक को चार हिस्सों में विकसित किया जाएगा। बीना से सुमेर, सुमेर से रानी कमलापति स्टेशन, आरकेएमपी से बरखेड़ा और बरखेड़ा से इटारसी तक। योजना है कि सभी खंडों में निर्माण कार्य समानांतर रूप से शुरू हो। तय समयसीमा के अनुसार वर्ष 2028 तक पूरी परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इटारसी-भोपाल-बीना के बीच 237 किमी लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना को 4,329 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।