MP में 3 लाख रूपये लेते पकड़ाया पूर्व रेलकर्मी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे के बर्खास्त कर्मचारी राजेश तिवारी को निशातपुरा पुलिस ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी देर रात ब्लैकमेलिंग के पैसे लेते गिरफ्तार किया है। राजेश तिवारी पर ब्लैकमेल करने और गैर-कानूनी तरीके से 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है। गोमांस तस्करी के मुख्य आरोपी असलम चमड़ा के करीबी से डील और पैसे लेने का वीडियो भी राजेश तिवारी के पास से लगभग 2 ग्राम एमडी ड्रग्स और गैर-कानून सोशल मीडिया में वायरल हो रहे है। हथियार भी जब्त किए गए है।