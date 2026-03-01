1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में 3 लाख रूपये लेते पकड़ाया पूर्व रेलकर्मी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे के बर्खास्त कर्मचारी राजेश तिवारी को निशातपुरा पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के पैसे लेते गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Mar 01, 2026

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे के बर्खास्त कर्मचारी राजेश तिवारी को निशातपुरा पुलिस ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी देर रात ब्लैकमेलिंग के पैसे लेते गिरफ्तार किया है। राजेश तिवारी पर ब्लैकमेल करने और गैर-कानूनी तरीके से 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है। गोमांस तस्करी के मुख्य आरोपी असलम चमड़ा के करीबी से डील और पैसे लेने का वीडियो भी राजेश तिवारी के पास से लगभग 2 ग्राम एमडी ड्रग्स और गैर-कानून सोशल मीडिया में वायरल हो रहे है। हथियार भी जब्त किए गए है।

असलम चमड़ा के करीबी ने की थी शिकायत

इसके अलावा, राजेश के मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया है। कई संदिग्ध दस्तावेज और वीडियो मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। राजेश तिवारी के खिलाफ कार्रवाई असलम चमड़ा के करीबी शाहजेब खान उर्फ जिब्बी की शिकायत पर की गई है। राजेश तिवारी मछली गैंग और असलम चमड़ा के बीफ स्मगलिंग गैंग का पर्दाफाश करने का भी दावा करता था। इसी एवज में वह बदमाशों से अड़ीबाजी करके पैसे मांग रहा था।

पुलिस के मुताबिक, शाहजेब खान उर्फ जिब्बी असलम चमड़ा का करीबी है। राजेश तिवारी लगातार शाहजेब खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहा था, जिसमें उन्हें गो मांस तस्कर से लेकर भू-माफिया तक बताता था। इस पर 26 फरवरी को शाहजेब ने निशातपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया गया है कि राजेश ने उसे बदनाम न करने के बदले तीन लाख रुपए मांगे थे।

रेप और हत्या की कोशिश के केस भी दर्ज किए गए

राजेश तिवारी पर रेलवे में नौकरी करते समय एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज किया गया है। वह खुद लगातार कई नामचीन लोगों और नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया में डालता था। अक्सर अलग-अलग अमीर लोगों के खिलाफ विवादित वीडियो पोस्ट करता रहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 08:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में 3 लाख रूपये लेते पकड़ाया पूर्व रेलकर्मी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी राहत: CM Mohan के साथ बैठक के बाद राजपत्र होल्ड, 2 मार्च से नहीं होगी बसों की हड़ताल

mp news
भोपाल

बेटियों के लिए खुशखबरी, एमपी में फ्री लगेगा कैंसर से बचाने वाला टीका, ‘HPV वैक्सीन’ मिशन शुरू

HPV Vaccine Mission
भोपाल

गृह मंत्री अमित शाह से मिले CM मोहन यादव और मंत्री कैलाश, राजनीतिक अटकलें तेज

CM Mohan Yadav invited Home Minister Amit Shah to attend baiga mahotsav in shahdol mp news
भोपाल

आज का सवाल- नयापुरा, बीमाकुंज, सर्वधर्म और उससे लगे बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं?

kolar
भोपाल

एमपी के किसानों को 2 मार्च को मिलेगी होली की सौगात, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP farmers will receive a Holi gift on March 2nd
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.