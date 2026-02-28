आज का सवाल- नयापुरा, बीमाकुंज, सर्वधर्म और उससे लगे बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं?

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार सिक्सलेन रोड पर सटे बाजारों में चमचमाती रोड का निर्माण जरूर हो गया है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण यहां ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग के लि स्पेस लायक जमीन नहीं होने के चलते यहां पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। पार्किंग की व्यवस्था न होने और इसके कारण लगने वाले जाम से कई ग्राहक तो कोलार के बाजार में प्रवेश करने से भी घबराने लगे हैं। कोलार व्यापारी संघ पार्किंग के मुद्दे को लेकर कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की,लेकिन खाली जमीन की कमी समस्या के समाधान में बाधक बन रही है। जबकि इसका ठोस और स्थाई हल जरूरी है।