रतलाम रेल मंडल में ब्लॉक के कारण 12 ट्रेनें प्रभावित, यहां देखें सूची

Ratlam railway division 12 trains affected due to block march 2026
mp news: होली के त्यौहार से ठीक पहले रेल यात्रियों के लिए एक जरुरी खबर है। मध्यप्रदेश के रतलाम रेल मंडल में ब्लॉक के कारण रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनें तत्काल प्रभाव से व कुछ ट्रेनें 2 मार्च से 11 मार्च तक के लिए प्रभावित रहेंगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के मल्हारगढ़ यार्ड–मंदसौर यार्ड के मध्य दोहरीकरण कार्य के चलते रतलाम मंडल की कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी।
यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेनों के ठहराव, समय एवं ट्रेनों की वास्तविक स्थिति की जानकारी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवश्य देखें।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग