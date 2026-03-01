एमपी में बजरंग दल संयोजक पर हमला, मारपीट

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में देहात थाना अंतर्गत झांसी तिराहे पर दो युवकों ने बजरंग दल के विभाग संयोजक पर हमला कर दिया। दोनों युवकों ने संयोजक से शराब पीने के लिए दो हजार रुपए की मांग की और जब पैसे नहीं दिए तो दोनों ने संयोजक की कार पर हमला बोलते हुए मारपीट कर दी। घटना में कार के साथ संयोजक का मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बाद में मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपियों में से एक इंजीनियरिंग का छात्र है। हालांकि घटना के पीछे के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है।