एमपी में बजरंग दल संयोजक पर हमला, मारपीट

mp news bajrang dal sanyojak attacked and beaten up
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में देहात थाना अंतर्गत झांसी तिराहे पर दो युवकों ने बजरंग दल के विभाग संयोजक पर हमला कर दिया। दोनों युवकों ने संयोजक से शराब पीने के लिए दो हजार रुपए की मांग की और जब पैसे नहीं दिए तो दोनों ने संयोजक की कार पर हमला बोलते हुए मारपीट कर दी। घटना में कार के साथ संयोजक का मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बाद में मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपियों में से एक इंजीनियरिंग का छात्र है। हालांकि घटना के पीछे के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है।
अहीर मोहल्ला पुरानी शिवपुरी निवासी बजरंग दल के विभाग संयोजक उपेन्द्र सिंह यादव (33) बीती रात करीब 10 बजे अपनी कार से झांसी तिराहा से निकल रहे थे। तभी एक स्कूटी पर सवार दो युवकों ने उनकी कार रोक ली और शराब पार्टी के लिए दो हजार रुपए की अवैध मांग की। जब उपेन्द्र ने पैसे देने से मना किया तो इन दोनों युवकों ने उपेन्द्र से मारपीट करते हुए लोहे की रॉड से कार पर हमला कर तोड़फोड़ की। मारपीट में बजरंग दल संयोजक उपेन्द्र की जेब में रखा मोबाइल भी टूट गया।
घटना के बाद पीड़ित उपेन्द्र देहात थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान दिव्यम सैनी व आशुतोष लोधी निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रूप में की और दोनों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उनको जेल भेजा गया है। इनमें से एक आरोपी इंजीनियरिंग का छात्र है।
शिवपुरी
मध्य प्रदेश न्यूज़
