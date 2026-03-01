28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

एमपी में बजरंग दल संयोजक पर हमला, मारपीट

mp news: दो युवकों ने बजरंग दल संयोजक को रोका और शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगे, पैसे नहीं देने पर किया हमला।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Feb 28, 2026

shivpuri news

mp news bajrang dal sanyojak attacked and beaten up

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में देहात थाना अंतर्गत झांसी तिराहे पर दो युवकों ने बजरंग दल के विभाग संयोजक पर हमला कर दिया। दोनों युवकों ने संयोजक से शराब पीने के लिए दो हजार रुपए की मांग की और जब पैसे नहीं दिए तो दोनों ने संयोजक की कार पर हमला बोलते हुए मारपीट कर दी। घटना में कार के साथ संयोजक का मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बाद में मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपियों में से एक इंजीनियरिंग का छात्र है। हालांकि घटना के पीछे के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है।

बजरंग दल के संयोजक पर हमला

अहीर मोहल्ला पुरानी शिवपुरी निवासी बजरंग दल के विभाग संयोजक उपेन्द्र सिंह यादव (33) बीती रात करीब 10 बजे अपनी कार से झांसी तिराहा से निकल रहे थे। तभी एक स्कूटी पर सवार दो युवकों ने उनकी कार रोक ली और शराब पार्टी के लिए दो हजार रुपए की अवैध मांग की। जब उपेन्द्र ने पैसे देने से मना किया तो इन दोनों युवकों ने उपेन्द्र से मारपीट करते हुए लोहे की रॉड से कार पर हमला कर तोड़फोड़ की। मारपीट में बजरंग दल संयोजक उपेन्द्र की जेब में रखा मोबाइल भी टूट गया।

हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद पीड़ित उपेन्द्र देहात थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान दिव्यम सैनी व आशुतोष लोधी निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रूप में की और दोनों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उनको जेल भेजा गया है। इनमें से एक आरोपी इंजीनियरिंग का छात्र है।

ये भी पढ़ें

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाते ही लटक गया बाबू का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 06:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में बजरंग दल संयोजक पर हमला, मारपीट

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीड़ से पिट रहे क्लीनर को बचाने पहुंचे टीआई से अभद्रता, पकड़ी कॉलर

shivpuri news
शिवपुरी

भाई को लगाई नशे की लत तो टूटा बहन का सब्र, युवक को जमकर पीटा

shivpuri
शिवपुरी

एमपी में नगर पालिका के कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़कर पीटा, शौचालय को लेकर विवाद

shivpuri
शिवपुरी

तीन हादसों में एक युवक की मौत, 13 लोग घायल

शिवपुरी

एमपी के इस गांव में रातों रात रईस हो गए लोग, बनीं आलीशान बिल्डिंग्स-आई लग्जरी कारें

People in Karera village of Shivpuri became rich overnight through cyber fraud
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.