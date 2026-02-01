एमपी में नगर पालिका के कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़कर पीटा, शौचालय को लेकर विवाद

अतिक्रमण प्रभारी अशोक खरे ने बताया कि महल सराय की आदिवासी बस्ती में नगर पालिका ने एक शासकीय शौचालय का निर्माण कराया था। मंगलवार को सूचना मिली कि कुछ आदिवासी लोग इस शौचालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं। सूचना पर वो कुछ कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। आदिवासी लोग हथौड़े से शौचालय की छत तोड़ रहे थे। जब उनको रोका तो वो विवाद करने लगे और गाली गलौच करते हुए मारपीट शुरु कर दी। इस मारपीट की घटना का मौके पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया जिसमें आदिवासी लोग कर्मचारियों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं।