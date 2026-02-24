24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

congress leader passed away: 71 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस, पूर्व सीएम कमलनाथ सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Feb 24, 2026

chhindwara

senior congress leader tejilal saryam passed away

congress leader passed away: मध्यप्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री तेजीलाल सरेयाम का सोमवार को निधन हो गया। तेजीलाल सरेयाम के निधन से कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। तेजीलाल सरेयाम की गिनती पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी नेताओं में होती थी। सरेयाम का अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव विधानसभा सीट के नीमकुही जो कि तेजीलाल सरेयाम का गृह ग्राम है वहां सोमवार शाम 4 बजे किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में राजनीति से जुड़े नेतागण, समाजसेवी और बड़ी संख्या में स्थानीय जनसमुदाय शामिल हुआ।

तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे तेजीलाल

जुन्नारदेव विधानसभा के मोरडोंगरी नीमकुही निवासी मप्र शासन के पूर्व वनमंत्री तेजीलाल सरेयाम का सोमवार को करीब 11 बजे 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तेजीलाल सरेयाम दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे और जुन्नारदेव विधानसभा से तीन बार (1990, 1993, 1998) विधायक रहे। वे छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी समाज के बड़े नेता थे। तेजीलाल सरेयाम लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई और दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है।

नेताओं ने जताया दुख

तेजीलाल सरेयाम के निधन पर राजनेताओं सहित जनप्रतिनिधियों ने दुख व्यक्त किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा जुन्नारदेव से पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री तेजीलाल सरेयाम के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिवार और समर्थकों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करें। वहीं छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे स्वर्गीय तेजीलाल सरेयाम को अपने श्री चरणों में स्थान देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करे, साथ ही परिवारजनों को इस दुःख की घड़ी को सहन करने की शक्ति भी दे। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने भी सरेयाम के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें सच्चा आदिवासी नेता बताया।

ये भी पढ़ें

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दी 500 के नोटों की गड्डी, देखते ही देखते भर गई महिला की झोली
ग्वालियर
GWALIOR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हथियारबंद बदमाशों को पकडऩे एसपी ने गठित की एसआईटी, तीन टीमें आरोपियों को पकडऩे रवाना

Crime news
छिंदवाड़ा

टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा तक बढ़ाया जाए, पेंचवेली में जुड़े एसी टू व थ्री कोच

रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक
छिंदवाड़ा

4.5 से 6 करोड़ साल पुराना वनस्पति जीवाश्म हैं चौरई के मोहगांव में, मध्य भारत के जीवाश्म विषय के शोध का है केंद्र

पूर्व में चौरई के मोहगांव कलां पहुंचे प्रो दशरथ कापगते, फ्लोरिडा युनिवर्सिटी के प्राध्यापक डॉ स्टीव मेनेचेस्टर तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व डायरेक्टर डॉ मोहबे।
छिंदवाड़ा

लगातार नोटिस देने के बाद भी उद्योग और बड़े संस्थान नहीं दिखा रहे फायर एनओसी में रुचि

Bhiwadi scrap warehouse massive fire broke out causing widespread smoke and public panic
छिंदवाड़ा

MP के इस गांव में मिला 6 करोड़ साल पुराना ‘खजाना’, विदेशी वैज्ञानिकों में उत्साह

60 million year old fossils treasure discovered Mohgaon Kala village in MP News
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.