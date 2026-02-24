कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

तेजीलाल सरेयाम के निधन पर राजनेताओं सहित जनप्रतिनिधियों ने दुख व्यक्त किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा जुन्नारदेव से पूर्व विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री तेजीलाल सरेयाम के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिवार और समर्थकों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करें। वहीं छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे स्वर्गीय तेजीलाल सरेयाम को अपने श्री चरणों में स्थान देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करे, साथ ही परिवारजनों को इस दुःख की घड़ी को सहन करने की शक्ति भी दे। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने भी सरेयाम के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें सच्चा आदिवासी नेता बताया।