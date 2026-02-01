पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दी 500 के नोटों की गड्डी, देखते ही देखते भर गई महिला की झोली

खुद 500 के नोटों की गड्डी महिला को देने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दरबार में मौजूद भक्तों से कहा कि मंच से कहा कि आप लोग भी इनकी मदद करो। इसके बाद महिला की मदद करने के लिए लोगों की लाइन लग गई और जिससे जितना हुआ उसने महिला को उतने पैसे मदद के रूप में दिए। कुछ ही देर में महिला की झोली नोटों से भर गई। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने ये भी कहा कि भले ही हमें बेटियों के विवाह में पैसे मत देना लेकिन इन बुजुर्ग महिला की मदद करो ये जरूरतमंद हैं। महिला की झोली जब नोटों से भर गई तो धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ मीडियाकर्मियों से कहा कि माता जी की झोली में जितने रुपए हैं उनको गिनकर इकहट्ठा कर दीजिए और हो सके तो अम्मा के नाम से एफडी करा दीजिए जिससे हर महीने इनकी दवाई आती रहे।