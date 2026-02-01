AI समिट के विरोध की आंच MP तक पहुंची, ग्वालियर से कांग्रेस नेता गिरफ्तार; पिता बोले- जबरदस्ती ले गई पुलिस

मीडिया को जितेंद्र के पिता केशव यादव ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात घर कुछ लोग सादे कपड़े और वर्दी में आए। वह जबरदस्ती जितेंद्र के कमरे में घुसे और थप्पड़ मारते हुए नीचे ले आए। हमारे पूछने पर खुद को उन्होंने यूनिवर्सिटी थाने से बताया और क्राइम ब्रांच से होने का दावा किया। इसके बाद दिल्ली की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में बैठाकर चले गए। जब रात में कुछ नेता थाने गए तो उन्हें बेटे से मिलने नहीं दिया गया।