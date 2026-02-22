आखिरी 72 घंटे! ग्वालियर में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट का मौका

इसके साथ ही मिनी सेगमेंट की गाडियां भी मेले में खरीदारों को पसंद आ रही है। ऑटोमोबाइल कारोबारियों का मानना है कि 25 फरवरी तक चलने वाले मेले की बिक्री में पिछले साल से 20 फीसदी अधिक ग्रोथ होगी। ग्वालियर व्हीकल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरिकांत समाधिया के अनुसार मेला छूट 25 फरवरी तक ही मिलेगी। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव एसबी त्रिपाठी ने बताया कि मेला अवधि 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक है। 25 फरवरी को बिजली काटने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को पत्र लिखा जाएगा और 28 फरवरी तक बिजली काट दी जाएगी।