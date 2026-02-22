22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

आखिरी 72 घंटे! ग्वालियर में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट का मौका

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 फरवरी तक वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Feb 22, 2026

gwalior news

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस साल भी जमकर वाहन बिक रहे हैं। रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट के चलते लोग यहां वाहन खरीदने पहुंच रहे है। फोर व्हीलर की अगर बात की जाए तो मेले में सबसे अधिक मांग 15 से 30 लाख रुपए की एसयूवी कारों की हो रही है। इसका पता इसी बात से चलता है कि यहां रोजाना बिक रहे फोर व्हीलर में से 50 वाहन एसयूवी है।

पिछले साल से 20 फीसदी अधिक बढ़ोत्तरी

इसके साथ ही मिनी सेगमेंट की गाडियां भी मेले में खरीदारों को पसंद आ रही है। ऑटोमोबाइल कारोबारियों का मानना है कि 25 फरवरी तक चलने वाले मेले की बिक्री में पिछले साल से 20 फीसदी अधिक ग्रोथ होगी। ग्वालियर व्हीकल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरिकांत समाधिया के अनुसार मेला छूट 25 फरवरी तक ही मिलेगी। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव एसबी त्रिपाठी ने बताया कि मेला अवधि 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक है। 25 फरवरी को बिजली काटने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को पत्र लिखा जाएगा और 28 फरवरी तक बिजली काट दी जाएगी।

उज्जैन में 25 फरवरी से शुरू होगा विक्रमोत्सव

सेक्टर में यदि गाड़ी लेने से चूक जाते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। उज्जैन में 25 फरवरी से 18 मार्च तक विक्रमादित्य मेले में वाहनों की बिक्री हो रही है। यहां भी 50 फीसदी रोड टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। यहां से वाहन लेने पर अंतर सिर्फ इतना होगा कि वाहन नंबर एमपी 07 की जगह एमपी 13 हो जाएगा। उज्जैन से वाहन खरीदने के बाद उसे स्वयं के खर्चे पर ग्वालियर लाना होगा। वहीं वाहनों की नंबर प्लेट या तो कूरियर के माध्यम से मंगानी होगी या स्वयं जाकर लानी होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 03:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / आखिरी 72 घंटे! ग्वालियर में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट का मौका

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वर्कआउट, योगा के साथ सही प्रोटीन इनटेक को लेकर बढ़ी जागरूकता

ग्वालियर

132 केवी सब-स्टेशन फूलबाग से जुड़ेंगे दो और फीडर, डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

ग्वालियर

कोरम के अभाव में परिषद स्थगित, रणनीति बनी, पर सदन खाली; 23 मार्च तक टली बहस

nagar nigam parishad
ग्वालियर

भाजपा नेता के फार्म हाउस पर पकड़ाई शराब निकली जहरीली, पीने वाले की मौत तय थी, मास्टमाइंड कांग्रेसी फरार

Poisonous Alcohol Factory Seized
ग्वालियर

चार दिन तक सड़ी लाश के साथ घर में रहे भाई-बहन, पुलिस को धक्का देकर बोले- मां जिंदा है

siblings lived with mothers decomposed body for 4 days claimed she was alive gwalior mp news
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.