भाजपा नेता के फार्म हाउस पर पकड़ाई शराब निकली जहरीली, पीने वाले की मौत तय थी, मास्टमाइंड कांग्रेसी फरार

इस मामले में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि, जब्त की गई हजारों लीटर जहरीली शराब भाजपा नेता के फार्म हाउस पर अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित कर बनाई जा रही थी। एक और चौंकाने वाली बात ये है कि, फैक्ट्री का संचालन कांग्रेस नेता कर रहा था। 25 अक्टूबर 2025 को आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर इस जहरीली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। फिलहाल, टीम बीते 4 माह में अबतक इस केस के मास्टरमाइंड को नहीं दबोच पाई है, जबकि बीते 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये टीम इस कारर्वाई की सफलता स्वरूप मंच से सम्मान भी ले चुकी है। हालांकि, अबतक करीब पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।