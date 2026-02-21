8 फीट दूर जा गिरी आंख! रिटायर्ड फौजी ने राइफल से सिर पर मारी गोली, मची सनसनी

MP News:ग्वालियर शहर के शताब्दीपुरम क्षेत्र में एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब पत्नी और बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। गोली की आवाज सुनकर परिवार मौके पर पहुंचा तो वह खून से लथपथ हालत में मृत मिले। पुलिस के अनुसार शताब्दीपुरम निवासी श्याम बहादुर सिंह (50) चार वर्ष पहले सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। गुरुवार देर रात करीब 2 बजे उन्होंने अपने कमरे में लाइसेंसी राइफल से सिर में गोली मार ली।