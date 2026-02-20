मराठा समाज की वाहन रैली में रही जय भवानी जय शिवाजी की गूंज

मराठा साम्राज्य के संस्थापक और हिंदवी स्वराज्य के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज के 396वें जन्मोत्सव पर शहर में कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर महाराज बाड़े से एक वाहन रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से शिवाजी महाराज के शौर्य और उनके आदर्शों को जन-जन पहुंचाने का संकल्प लिया। रैली को मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, विशिष्ट अतिथि रोटरी गवर्नर डॉ.प्रदीप पाराशर एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आशीष प्रताप सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली महाराज बाड़े से शुरू होकर सराफा बाजार, श्रीराम मंदिर, पाटनकर बाजार, ऊंट पुल, इंदरगंज, रोशनीघर, चेतकपुरी, एजी ऑफिस पुल होती हुई शिवाजी पार्क पर पहुंची। जहां शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक स्वरूप भी पालकी में निकाला गया जो सभी के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा। रैली को संबोधित करते हुए अरविंद सक्सेना ने कहा कि शिवाजी महाराज का सबसे महान गुण नारी का सम्मान था। उनके लिए नारी शक्ति पूजा का स्वरूप थी। उन्होंने कहा कि बहुत आवश्यक है कि हमारी भावी पीढ़ी संस्कारवान बन सके और उसमें राष्ट्र सेवा की भावना जागृत हो। इस अवसर पर मराठा बोर्डिंग के संग्राम कदम, बाल खांडे, बलराज शिंदे, पार्षद मोहित जाट, गगन जाधव, रोहित तांबे, रवि गरुड़़, चेतन मोरे, जय कदम, दिगंबर चौहान, आनंद सावंत, वंदना कदम, सुनंदा परांडे, सूरज राजपूत आदि शामिल रहे।