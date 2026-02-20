मराठा समाज की वाहन रैली में रही जय भवानी जय शिवाजी की गूंज

छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वे जन्मोत्सव पर मराठा समाज ने निकाली वाहन रैली
मराठा साम्राज्य के संस्थापक और हिंदवी स्वराज्य के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज के 396वें जन्मोत्सव पर शहर में कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर महाराज बाड़े से एक वाहन रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से शिवाजी महाराज के शौर्य और उनके आदर्शों को जन-जन पहुंचाने का संकल्प लिया। रैली को मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक अरविंद सक्सेना, विशिष्ट अतिथि रोटरी गवर्नर डॉ.प्रदीप पाराशर एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य आशीष प्रताप सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली महाराज बाड़े से शुरू होकर सराफा बाजार, श्रीराम मंदिर, पाटनकर बाजार, ऊंट पुल, इंदरगंज, रोशनीघर, चेतकपुरी, एजी ऑफिस पुल होती हुई शिवाजी पार्क पर पहुंची। जहां शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक स्वरूप भी पालकी में निकाला गया जो सभी के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा। रैली को संबोधित करते हुए अरविंद सक्सेना ने कहा कि शिवाजी महाराज का सबसे महान गुण नारी का सम्मान था। उनके लिए नारी शक्ति पूजा का स्वरूप थी। उन्होंने कहा कि बहुत आवश्यक है कि हमारी भावी पीढ़ी संस्कारवान बन सके और उसमें राष्ट्र सेवा की भावना जागृत हो। इस अवसर पर मराठा बोर्डिंग के संग्राम कदम, बाल खांडे, बलराज शिंदे, पार्षद मोहित जाट, गगन जाधव, रोहित तांबे, रवि गरुड़़, चेतन मोरे, जय कदम, दिगंबर चौहान, आनंद सावंत, वंदना कदम, सुनंदा परांडे, सूरज राजपूत आदि शामिल रहे।
महिलाओं ने किया नृत्य
रैली में मराठा समाज की महिला और पुरूष केसरिया साफा बांधकर चल रहे थे। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और साफा बांधकर नृत्य किया। युवाओं द्वारा दो और चार पहिया वाहनों पर केसरिया झंडा लगाकर रैली का संचालन किया। शहर के प्रमुख मार्गों में समाजसेवियों द्वारा शिवाजी महाराज के चल समारोह का फूल मालाओं से स्वागत किया। रैली में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष वाहनों पर सवार होकर जय भवानी जय शिवाजी का जय घोष कर रहे थे।
शिवाजी के चित्र पर किया माल्यार्पण
छत्रपति श्री शिवाजी महाराज स्मारक समिति ग्वालियर ने शिवाजी उद्यान सिटी सेंटर में शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर आइआइटीटीएम के डायरेक्टर डॉ. आलोक शर्मा, समिति के अध्यक्ष अभय पापरीकर, विजय गुप्ता, विजेंद्र सिंह कुशवाह, महेश मुद्गल, रामबाबू कटारे, हरिदास अग्रवाल, निशीकांत सुरंगे, वीणा सुरंगे, कुमुद दुबे, राजेंद्र नायक, अशोक शर्मा, मनीष व्यास रामकुमार सक्सेना उपस्थित रहे।
नाटक से बताई शिवाजी महाराज की विजय गाथा
श्री शिवाजी महाराज स्मारक समिति के तत्वावधान में मानस भवन में शिवाजी महाराज की विजय गाथा को एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। कक्षा 9वीं के छात्र फलक अमजद खान ने कहा कि शिवाजी महाराज ने युद्ध अपनी तलवार से नहीं अपनी सोच से जीता। यदि शिवाजी महाराज इतिहास लिख सकते हैं तो हम भी अपने संकल्प और विश्वास से अपना भविष्य लिख सकते हैं। वहीं निजी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा शिवाजी महाराज के प्रसंग को एक नाटक के माध्यम से सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया।
