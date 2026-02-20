जेयू में सुरक्षा व मैनपावर के ठेके का बार-बार एक्सटेंशन, अब लोकायुक्त में शिकायत

शिकायत में कहा गया है कि एजेंसी को बार-बार एक्सटेंशन दिया गया, जबकि निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम 2005 के तहत लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, प्रशिक्षण और वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य है। आरोप है कि सुरक्षा गार्डों के वेतन, पीएफ और ईएसआई में भी अनियमितताएं हुईं। करोड़ों रुपये का भुगतान होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में रही। वर्ष 2015 से 2025 तक किए गए समस्त भुगतानों, ऑडिट रिपोर्ट, लाइसेंस और नियुक्त अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। शिकायतकर्ता ने एजेंसी के जयप्रकाश राजौरिया, लक्ष्मी , संबंधित कुलपतियों, कुलसचिवों और एजेंसी संचालकों की भूमिका की भी जांच की मांग की है।