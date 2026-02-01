साइबर ठगों के रडार पर बुजुर्ग पेंशनर, लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का झांसा 9.87 लाख उड़ाए

ग्वालियर. साइबर अपराधियों की नजर अब पेंशनर्स पर आ गई है। पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का झांसा देकर डिजिटल ठगों ने बुजुर्ग से 9.87 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें झांसा दिया कि लाइफ सर्टिफिकेट के लिए परेशान होने की जरुरत नहीं है। बैंक ने बुजुर्गों की सेवा का काम उन्हें सौंपा है। बस जैसा कहते जाएं वैसा करें उसकी बातों पर भरोसा कर बुजुर्ग ने अपना एटीएम का पिन कोड और जरुरी जानकारी बता दीं। कुछ देर ठग ने उनका खाता साफ कर दिया। धनश्याम दत्त (7) निवासी काल्पी ब्रिज कॉलोनी से हमदर्दी दिखाकर साइबर ठगों ने उनकी जमा पूंजी लूट ली।

दत्त ने बताया उनका पैतृक घर शेखपुरा बस्ती (उत्तरप्रदेश) में है। 30 दिसंबर को वह शेखपुरा में थे। उस दौरान उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए फेसबुक पर पेंशन के लिए ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की रील देख रहे थे। कुछ देर बाद उनके फोन पर कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का सौंपा है। इसलिए वह उनकी सेवा में आया है।

फिक्स डिपोजिट में भी सेंध : दत्त ने शिकायत में बताया ठगों ने तीन बार में बैंक खाते में जमा पैसा चुराया उसके बाद फिक्स डिपोजिट में जमा एक लाख रुपए भी उड़ा दिए।