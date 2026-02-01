19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

साइबर ठगों के रडार पर बुजुर्ग पेंशनर, लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का झांसा 9.87 लाख उड़ाए

ग्वालियर. साइबर अपराधियों की नजर अब पेंशनर्स पर आ गई है। पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का झांसा देकर डिजिटल ठगों ने बुजुर्ग से 9.87 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें झांसा दिया कि लाइफ सर्टिफिकेट के लिए परेशान होने की जरुरत नहीं है। बैंक ने बुजुर्गों की सेवा का काम उन्हें सौंपा है। बस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Feb 19, 2026

साइबर ठग

ग्वालियर. साइबर अपराधियों की नजर अब पेंशनर्स पर आ गई है। पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का झांसा देकर डिजिटल ठगों ने बुजुर्ग से 9.87 लाख रुपए ठग लिए। उन्हें झांसा दिया कि लाइफ सर्टिफिकेट के लिए परेशान होने की जरुरत नहीं है। बैंक ने बुजुर्गों की सेवा का काम उन्हें सौंपा है। बस जैसा कहते जाएं वैसा करें उसकी बातों पर भरोसा कर बुजुर्ग ने अपना एटीएम का पिन कोड और जरुरी जानकारी बता दीं। कुछ देर ठग ने उनका खाता साफ कर दिया। धनश्याम दत्त (7) निवासी काल्पी ब्रिज कॉलोनी से हमदर्दी दिखाकर साइबर ठगों ने उनकी जमा पूंजी लूट ली।
दत्त ने बताया उनका पैतृक घर शेखपुरा बस्ती (उत्तरप्रदेश) में है। 30 दिसंबर को वह शेखपुरा में थे। उस दौरान उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए फेसबुक पर पेंशन के लिए ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की रील देख रहे थे। कुछ देर बाद उनके फोन पर कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का सौंपा है। इसलिए वह उनकी सेवा में आया है।
फिक्स डिपोजिट में भी सेंध : दत्त ने शिकायत में बताया ठगों ने तीन बार में बैंक खाते में जमा पैसा चुराया उसके बाद फिक्स डिपोजिट में जमा एक लाख रुपए भी उड़ा दिए।

योनो अकाउंट खुलवाया, पैसा उड़ाया

दत्त ने बताया उसे बैंक कर्मचारी समझ कर बात करते रहे। ठग ने उनके मोबाइल पर योनो अकाउंट खुलवा कर कहा अब एटीएम का पिन कोड दर्ज करें। यह सुनकर उन्हें शंका हुई उससे साफ पूछा कहीं धोखाधड़ी तो नहीं करोगे तब जालसाज ने जवाब दिया हम आपकी सेवा के लिए धोखा क्यों देंगे। भरोसा कर उन्होंने पिन कोड दर्ज कर दिया। उसके बाद खाते से पैसा निकलना शुरु हो गया।

टास्क पूरे करो पैसा कमाओ, प्राचार्य की पत्नी से ठगे 3.47 लाख रुपए

घर बैठे कमाने का जुमला सुनाकर साइबर ठगों ने आइटीआइ कॉलेज के प्राचार्य की पत्नी से 3 लाख 47 हजार 510 रुपए ठग लिए। ठगी का खेल सात दिन तक चला। जालसाज रोज महिला को मुनाफा होने की कहानी तो सुनाते रहे लेकिन रकम विड्राल नहीं करने दी। बरनाला,पंजाब निवासी अनीता सिंघल ने बताया, पति नितिन सिंघल यहां आइटीआइ संभागीय कॉलेज में प्राचार्य हैं। दंपती 404 काव्या रेजीडेंसी, सीपी कॉलोनी में रहते हैं। 7 फरवरी को उनके फोन पर मैसेज आया था उसमें लिखा था टेलीग्राम पर टास्क पूरे करने पर घर बैठे पैसा कमा सकती हैं। ऑफर ठीक लगा तो मैसेज में बताए यूपीआइ आइडी पर 1022 रुपए भेजे। उसके बाद उन्हें जैन्गो एप मुहैया कराया इसके जरिए क्रिप्टो करंसी में निवेश किया। टास्क पूरा होने पर 1426 रुपए का मुनाफा हुआ यह पैसा भी उनके एसबीआइ बैंक के खाते में आ गया। उसके बाद 3069 रुपए निवेश किए तो 9632 रुपए का मुनाफा हुआ यह रकम भी खाते में आ गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 06:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / साइबर ठगों के रडार पर बुजुर्ग पेंशनर, लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का झांसा 9.87 लाख उड़ाए

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लग्जरी कार खरीदी, जोश में स्टंटबाजी और हाइवे पर फायरिंग

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की पहचान
समाचार

किसानों के नाम जमीनों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार, वो भी फ्री, सीएम मोहन की घोषणा

Land Registery For Farmers
ग्वालियर

कृषि कल्याण वर्ष में पशुपालन और दूध उत्पादन से बढ़ाएंगे किसानों की आय: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

कृषि वर्ष में एक लाख करोड़ से अधिक राशि किसान कल्याण पर खर्च होगी
ग्वालियर

3 नए सिस्टम एक्टिव, पलटी मारेगा मौसम…एमपी के 16 जिलों में यैलो Alert

MP Weather
ग्वालियर

पीड़ितों ने साइबर हेल्पलाइन पर ठगी की इ जीरो एफआइआर दर्ज कराईं

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.