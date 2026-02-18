रिफंड के नाम पर ठगी, तीन खातों से 3.65 लाख उड़ाए

303 आशियाना अपार्टमेंट, नदीगेट निवासी अनिल कुमार ने बताया, 8 फरवरी की सुबह 11 बजे के करीब फोन कॉल आया था। कॉलर ने कहा बिग बास्केट से बोल रहा है आपका ऑर्डर कंफर्म करना है और पेमेंट मांगा। बात सुनकर गूगल पे से भुगतान करने का प्रयास किया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। फिर फोन आया कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो तो उन्होंने मना कर दिया। उसी शाम 6 बजे उन्होंने जोमेटो पर 399 का गूगल पे से भुगतान किया। कुछ देर बाद उनके एयु स्मॉल बैंक के खाते में जमा 2.35 लाख रुपया विड्रॉल हो गया। शक है उनका फोन हैक कर मैजिक पिन से सात बार में उनका पैसा चुराया है। ठगे जाने का पता चलने पर हेल्पलाइन पर शिकायत की। मंगलवार झांसी रोड पुलिस ने इ जीरो एफआइआर के आधार पर केस दर्ज किया।