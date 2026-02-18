18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

रिफंड के नाम पर ठगी, तीन खातों से 3.65 लाख उड़ाए

ग्वालियर. ऑफर कंफर्म, पेमेंट करो और आपके खाते में पैसा आ गया यह जुमले सुनाकर साइबर ठगों ने तीन लोगों के बैंक खातों में जमा 3.65 लाख रुपया साफ कर दिया। ठगे गए लोगों ने एक ही कहानी सुनाई है कि ठगों की बातों से शक ही नहीं हुआ पता तब चला जब जमा पूंजी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Feb 18, 2026

ग्वालियर. ऑफर कंफर्म, पेमेंट करो और आपके खाते में पैसा आ गया यह जुमले सुनाकर साइबर ठगों ने तीन लोगों के बैंक खातों में जमा 3.65 लाख रुपया साफ कर दिया। ठगे गए लोगों ने एक ही कहानी सुनाई है कि ठगों की बातों से शक ही नहीं हुआ पता तब चला जब जमा पूंजी गायब हो गई तब पीड़ितों ने साइबर हेल्पलाइन पर ठगी की इ जीरो एफआइआर दर्ज कराईं। इस आधार पर मंगलवार को विश्वविद्यालय और झांसी रोड थाना पुलिस ने केस दर्ज किए हैं।

बिग बास्केट से बोल रहा हूं, ऑर्डर कंफर्म करना है

303 आशियाना अपार्टमेंट, नदीगेट निवासी अनिल कुमार ने बताया, 8 फरवरी की सुबह 11 बजे के करीब फोन कॉल आया था। कॉलर ने कहा बिग बास्केट से बोल रहा है आपका ऑर्डर कंफर्म करना है और पेमेंट मांगा। बात सुनकर गूगल पे से भुगतान करने का प्रयास किया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। फिर फोन आया कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो तो उन्होंने मना कर दिया। उसी शाम 6 बजे उन्होंने जोमेटो पर 399 का गूगल पे से भुगतान किया। कुछ देर बाद उनके एयु स्मॉल बैंक के खाते में जमा 2.35 लाख रुपया विड्रॉल हो गया। शक है उनका फोन हैक कर मैजिक पिन से सात बार में उनका पैसा चुराया है। ठगे जाने का पता चलने पर हेल्पलाइन पर शिकायत की। मंगलवार झांसी रोड पुलिस ने इ जीरो एफआइआर के आधार पर केस दर्ज किया।

आपके खाते में पैसा चला गया

स्मृति नगर, सिटीसेंटर निवासी शिखा वाजपेयी ने शिकायत की है उनके पति अम्बरीश के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा उनके खाते में गलती से 45 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। पैसा लौटा दीजिए, उसकी बात सुनकर पति ने मैसेज चैक किया तो उसमें 20-20 हजार रुपए का ट्रांजेक्शन था। पति ने पैसा वापस करने को कहा तो ठग ने दूसरा फोन पे नंबर मांगा उस पर क्लिक करते ही उनके केनरा बैंक के खाते में जमा 45 हजार रुपया निकल गया।

ऑफर का झांसा खाता साफ

मोनिका (39) पत्नी आशीष शर्मा निवासी 21 बलवंत नगर, गांधी रोड ने बताया कि 30 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे अनजान नंबर से कॉल करने वाले ने कहा आपके नाम ऑफर निकला है। उसकी बात सुनकर तुरंत फोन भी काट दिया एहतियात के तौर पर पेटीएम एप को डिलीट कर दोबारा डाउनलोड भी किया। उसके बावजूद फोन हैक हो गया उसकी स्क्रीन काली हो गई। कुछ देर बाद फोन ठीक हुआ तो इ मेल पर मैसेज आया कि एचडीएफसी बैंक में उनके एकाउंट से 85 हजार रुपया निकाला गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 05:41 pm

Published on:

18 Feb 2026 05:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रिफंड के नाम पर ठगी, तीन खातों से 3.65 लाख उड़ाए

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

3 नए सिस्टम एक्टिव, पलटी मारेगा मौसम…एमपी के 16 जिलों में यैलो Alert

MP Weather
ग्वालियर

बोर्ड परीक्षा के साथ अब मूल्यांकन की तैयारी, 30 नहीं शिक्षकों को हर दिन जांचनी होंगी 60 कॉपियां

mp board exam 2026
ग्वालियर

48 घंटे में बारिश के आसार, 9 लाख हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल, पांच लाख किसानों की चिंता बढ़ी

ग्वालियर

टेसू के फूलों से महकेगी 12 राज्यों की होली : ग्वालियर की मीनाक्षी ने पलाश से घोला सेहत वाला रंग

सिंगापुर से लेकर अमेरिका तक बिखरेगी ग्वालियर के गुलाल की लाली, केमिकल को मात दे रही है 'केसरिया पोटली'
ग्वालियर

गाइडलाइन से महंगी बिकी जमीन बनी आधार, ग्वालियर में औसतन 20 फीसदी बढ़ेंगे संपत्ति के दाम

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.