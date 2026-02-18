टेसू के फूलों से महकेगी 12 राज्यों की होली : ग्वालियर की मीनाक्षी ने पलाश से घोला सेहत वाला रंग

जब फागुन की बयार चलती है, तो प्रकृति खुद को पलाश के केसरिया रंगों से सजा लेती है। लेकिन इस बार ग्वालियर के पलाश की यह रंगत सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरहदों को पार कर सात समंदर पार तक पहुंच रही है। ग्वालियर के सराफा बाजार की मीनाक्षी नागर ने अपनी मेहनत और नवाचार से केमिकल वाली होली के डर को खुशियों वाली होली में बदल दिया है।

होली पर पलाश के फूल जिसे आम बोल चाल में टेसू कहते हैं, उससे बने रंगों का अपना अलग ही महत्व है। टेसू से बना रंग किसी तरह का नुकसान तो करता ही नहीं है, बल्कि इससे त्वचा निखर उठती है। केमिकल्स वाले कलर्स में मौजूद तत्त एलर्जी के साथ स्किन और बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, यही वजह है कि प्राकृतिक रंग-गुलाल की मांग अब काफी अधिक होने लगी है। ग्वालियर के सराफा बाजार की मीनाक्षी नागर पलाश के केसरिया फूलों की पोटली के साथ नेचुरल गुलाल को तैयार कर रही हैं। ये गुलाल अरारोट और खाद्य रंगों के मेल से बनाई हुई। खास बात यह है कि दिसंबर से अब तक देश के 12 राज्यों में 3 टन से अधिक इन प्राकृतिक रंगों को भेज चुकी हैं। आगे दो टन रंग और भेजने वाली हैं।