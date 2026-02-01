आज कुलैथ आ रहे मुख्यमंत्री, पढ़े क्या सौंगातें देंगे

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री कुलैथ पहुंचकर रोड शो (Road Show) के माध्यम से किसानों का अभिवादन करेंगे। इसके बाद वे कृषि प्रदर्शनी (Agriculture Exhibition) का अवलोकन करेंगे, जिसमें उन्नत कृषि तकनीक (Advanced Farming Technology), उद्यानिकी (Horticulture), प्राकृतिक खेती (Natural Farming) और पशु नस्ल सुधार (Cattle Breed Improvement) पर विशेष फोकस रहेगा। दीप प्रज्ज्वलन (Lamp Lighting Ceremony) के साथ सम्मेलन का शुभारंभ होगा।