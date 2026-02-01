17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

ग्वालियर

आज कुलैथ आ रहे मुख्यमंत्री, पढ़े क्या सौंगातें देंगे

किसान सम्मेलन में रोड शो, कृषि प्रदर्शनी और हितलाभ वितरण

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Feb 17, 2026

किसान सम्मेलन में रोड शो, कृषि प्रदर्शनी और हितलाभ वितरण

सीएम की सभा से पहले तैयारियों का जायजा लेतीं कलेक्टर

ग्वालियर. प्रदेश में वर्ष 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ (Farmer Welfare Year) के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में 18 फरवरी को किसान सम्मेलन (Farmers’ Conference) आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

88 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण–भूमिपूजन

मुख्यमंत्री कुल 88 करोड़ रुपये लागत के 41 विकास कार्यों (Development Projects) का लोकार्पण (Inauguration) और भूमिपूजन (Foundation Stone Laying) करेंगे।

  • ₹66.56 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण
  • ₹20.64 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन

इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत संरचना (Infrastructure), सिंचाई, ग्रामीण विकास और कृषि सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

रोड शो और कृषि प्रदर्शनी

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री कुलैथ पहुंचकर रोड शो (Road Show) के माध्यम से किसानों का अभिवादन करेंगे। इसके बाद वे कृषि प्रदर्शनी (Agriculture Exhibition) का अवलोकन करेंगे, जिसमें उन्नत कृषि तकनीक (Advanced Farming Technology), उद्यानिकी (Horticulture), प्राकृतिक खेती (Natural Farming) और पशु नस्ल सुधार (Cattle Breed Improvement) पर विशेष फोकस रहेगा। दीप प्रज्ज्वलन (Lamp Lighting Ceremony) के साथ सम्मेलन का शुभारंभ होगा।

किसानों को हितलाभ वितरण

कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं (Government Schemes) के अंतर्गत किसानों को हितलाभ (Benefits Distribution) प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री Narendra Singh Tomar, Bharat Singh Kushwah सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

पारंपरिक आयोजन भी होंगे आकर्षण

मुख्यमंत्री स्थानीय किसानों द्वारा आयोजित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ (Bullock Cart Race) का अवलोकन करेंगे तथा कन्हैया लोकगीत (Folk Songs) का आनंद भी लेंगे।

ग्वालियर जिले में ‘किसान कल्याण वर्ष’ का यह पहला बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम को लेकर किसानों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / आज कुलैथ आ रहे मुख्यमंत्री, पढ़े क्या सौंगातें देंगे

