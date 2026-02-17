रेलवे के हेरिटेज संग्रहालय का किया जा रहा कायाकल्प, नैरोगेज को मिलेगा विशेष स्थान

ग्वालियर. रेलवे के हेरिटेज संग्रहालय का कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। संग्रहालय की दीवारों की मरम्मत की जा रही है और इसके विभिन्न हिस्सों को पुनर्निर्मित किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहां की पत्थर की बिङ्क्षल्डग को भी चमकाया जा रहा है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व बरकरार रहे और आने वाली पीढ़ियों को इस धरोहर का अनुभव मिल सके। वर्षों तक उचित देखरेख नहीं होने से संग्रहालय की दीवारें खराब हो चुकी हैं और उसके कुछ हिस्से टूट-फूट गए हैं। लेकिन अब इस ऐतिहासिक धरोहर के कायाकल्प के लिए काम शुरू हो चुका है। इसमें आकर्षक लाइङ्क्षटग भी लगाई जाएगी। जिससे रात के समय भी लोग दूर से इसे देख सकेंगे।