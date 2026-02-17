मसाला चक्की में मिलावट का खेल बेनकाब: धनिया में मिलाई जा रही थी भूसी व लकड़ी का बुरादा

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को हॉस्पिटल रोड स्थित एक मसाला पिसाई चक्की पर छापा मारकर मिलावट का बड़ा मामला उजागर किया। मौके पर कल्ली शाह धनिया मसाला पिसाई करते मिले, लेकिन निरीक्षण के दौरान जो सामने आया, उसने सबको चौंका दिया। परिसर में साबुत हल्दी, साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया और तैयार धनिया पाउडर व गरम मसाला पाउडर के साथ भूसी (चौकर) और लकड़ी का बुरादा भी रखा मिला। जांच में सामने आया कि इनका उपयोग धनिया पाउडर में मिलावट के लिए किया जा रहा था। भूसी व लकड़ी का बुरादा मिलाकर धनिया बेची जा रही थी। पूछताछ में कल्ली शाह ने बताया कि वह किराये के परिसर में मसालों का कारोबार करता है।