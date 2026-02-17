जब रिश्ते टूटे अदालत की चौखट पर… और ‘कीमत’ बन गया अंतिम समझौता

कभी साथ जीने-मरने की कसमें खाने वाले दंपत्ति अब अदालतों में आमने-सामने खड़े हैं। पहले तकरार, फिर अलगाव, फिर वर्षों की कानूनी जंग और अंत में एक मोटी रकम के साथ समझौता। शहर और अंचल में तलाक के मामलों की तस्वीर साफ बता रही है कि रिश्ते भावनाओं से नहीं, अब शर्तों और रकम से तय हो रहे हैं। कुटुंब न्यायालय और हाईकोर्ट में पहुंच रहे अधिकांश मामलों का अंत आपसी सहमति पर हो रहा है, लेकिन यह सहमति आसान नहीं। औसतन 15 से 20 लाख रुपए तक का एकमुश्त स्थायी भरण-पोषण देकर पति समझौते पर मुहर लगा रहे हैं। लंबी लड़ाई के बाद दोनों पक्ष थक जाते हैं। समय निकल जाता है, पैसा खर्च हो जाता है और मानसिक शांति बिखर जाती है। हाईकोर्ट से से हुए फैसलों में यही ट्रेंड दिख रहा है।