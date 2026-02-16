हथियारों की तस्करी का धंधा: छह पिस्टल और 11 मैगजीन लाए दो पकड़े

ग्वालियर. खरगोन के रास्ते देसी हथियारों की तस्करी का खेल फिर सामने आया है। दो नंबर की 6 पिस्टल और 11 मैग्जीन लाए दो तस्कर पुलिस के हाथ आए हैं। इनमें एक तस्कर हथियारों की तस्करी का पुराना खिलाडी है। खरगोन के रास्ते से तीसरी बार हथियार लाया है। अब उन लोगों के नाम भी गिना रहा जिन्हें पिछले फेरे में देसी पिस्टल, रिवाल्वर बेच चुका है। तस्कर खुलासा कर रहे हैं उनके शौक महंगे हैं। उन्हें पूरा करने के लिए हथियार तस्करी का धंधा चुना है।