17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

फेसबुक-इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण: डिजिटल वहशी पर एफआईआर, गिरफ्तारी बाकी

सोशल मीडिया पर 30 बार बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने का आरोप

1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Feb 17, 2026

सोशल मीडिया पर 30 बार बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने का आरोप

सोशल मीडिया पर 30 बार बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने का आरोप

सोशल मीडिया पर 30 बार बाल यौन शोषण सामग्री अपलोड करने का आरोप

ग्वालियर। मनोरंजन के मंच बने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कुछ लोग बच्चों के शोषण जैसा घिनौना अपराध कर रहे हैं। राज्य साइबर सेल ने ऐसे ही एक आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने Instagram पर 29 बार और Facebook पर एक बार बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) अपलोड की।

साइबर सेल की तकनीकी जांच में आरोपी के नेटवर्क, डिजिटल डिवाइस और ऑनलाइन लेन-देन की पड़ताल की गई। आरोपी ने ग्वालियर के अलावा इंदौर और भोपाल में रहकर भी यह गतिविधियां कीं। पुलिस को आशंका है कि वह अकेला नहीं है और उसके साथ एक पूरा नेटवर्क जुड़ा हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों का खुलासा होने की उम्मीद है।

जांच के दौरान Indian Cyber Crime Coordination Centre ने शहर सहित प्रदेश में 10 से अधिक लोगों को बाल यौन शोषण सामग्री के डिजिटल लेन-देन में चिन्हित कर जानकारी राज्य साइबर सेल ग्वालियर को सौंपी। इनमें मुरार क्षेत्र का एक आरोपी कानूनी दायरे में आया है।

स्टेट साइबर सेल अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67-बी और POCSO Act की धारा 13 व 14 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उसकी तलाश जारी है।

बाकी आरोपियों की तलाश

साइबर एजेंसियों की निगरानी में ऐसे और लोग भी चिन्हित हुए हैं। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी के पकड़े जाने पर पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा।

बाल यौन शोषण सामग्री देखने और साझा करने वालों पर निगरानी है। एक आरोपी पर केस दर्ज कर तलाश की जा रही है, अन्य संदिग्धों की पहचान के प्रयास जारी हैं।

संजीव नयन शर्मा, डीएसपी, स्टेट साइबर सेल ग्वालियर:

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 06:00 pm

Hindi News / News Bulletin / फेसबुक-इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण: डिजिटल वहशी पर एफआईआर, गिरफ्तारी बाकी

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

‘No Case…No FIR’, बजरंगी काटेंगे 10-10 बांग्लादेशियों का सिर; जमकर बरसे टी राजा सिंह

छिंदवाड़ा

रेलवे के इतिहास को प्रदर्शित करती धरोहर है संग्रहित

ग्वालियर

शादी से 4 दिन पहले छोड़कर भागा प्रेमी, पत्नी की तरह प्यार कर दिया धोखा

guna
गुना

स्कूल में पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर 62 बच्चे

Bundi : पेड़ की छांव के साथ खिसकती है आठ कक्षाएं
बूंदी

राजस्थान के युवक को लूट ले गई यूपी की दुल्हन, घर से बाहर निकली और फिर नहीं लौटी

Dausa shadi
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.