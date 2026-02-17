फेसबुक-इंस्टाग्राम पर बच्चों का शोषण: डिजिटल वहशी पर एफआईआर, गिरफ्तारी बाकी

ग्वालियर। मनोरंजन के मंच बने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कुछ लोग बच्चों के शोषण जैसा घिनौना अपराध कर रहे हैं। राज्य साइबर सेल ने ऐसे ही एक आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने Instagram पर 29 बार और Facebook पर एक बार बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) अपलोड की।