22 साल बाद घर लौटा पति तो भावुक हो गई पत्नी, पोती को बुलाकर कहा- ये हैं दादू

लापता श्याम ने मेंटल हॉस्पिटल श्रीनगर में अपने घर का पता बताया तो कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने खिलचीपुर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने कोटवार के माध्यम से जानकारी जुटाई। जैसे ही परिजन को पता चला कि श्याम जीवित है और उसे लाना है तो सब आश्चर्य चकित रह गए। 22 साल पहले लापता हुआ श्याम अब 44 वर्ष का हो गया है। उसका दो साल का बेटा भी 24 साल का हो गया। श्याम भटकते-भटकते कश्मीर के कुपवाड़ा पहुंच गया था। पुलिस ने उसकी दिमागी हालत देखते हुए मेंटल हॉस्पिटल श्रीनगर में छोड़ दिया था। जहां डॉ. मारिया जहूर (मानसिक रोग विशेषज्ञ) और समाजसेवी साथ डॉ. सज्जाद उर रहमान बट्ट ने उसका उपचार किया। धीरे-धीरे वह सब बताने लगा। मानसिक स्थिति में सुधार हुआ तो डॉक्टरों को पता चला कि यह एमपी के राजगढ़ जिले का है। जिसके बाद श्याम की घर वापसी हुई।