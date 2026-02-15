नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, दीवार धंसने 2 मजदूर मलबे में दबे, एक की मौत दूसरा घायल

पुलिस बल और दो जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर प्रशासन पहुंचा और त्वरित कार्रवाई शुरु की। इस दौरान पुलिस जवान अमितेंद्र रघुवंशी और दिवाकर वर्मा ने मौके पर मानवता दिखाते हुए सीपीआर देकर सानू बंजारा की जान बचाने में सफलता हासिल की, जबकि एक अन्य मजदूर संजू बंजारा को जब तक मलबे से निकाला जा सका तबतक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के जिला अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरु की है।