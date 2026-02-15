नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, दीवार धंसने 2 मजदूर मलबे में दबे, एक की मौत दूसरा घायल

नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika)
Wall Collapse :मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां सरकारी कार्य के तहत चल रहे नाली निर्माण के दौरान कच्ची दीवार गिरने से 2 मजदूर मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को एन वक्त पर रेस्क्यू कर बचा लिया गया है।
आपको बता दें कि, जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम निपानिया में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत नाली निर्माण का काम तल रहा है। नाली निर्माण के लिए खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई के दौरान साइड की कच्ची दीवार की मिट्टी धंस गई, जिससे निर्माण कार्य में जुटे दो मजदूर मिट्टी में दब गए। सूचना मिलते ही लीमा चौहान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
पुलिस बल और दो जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर प्रशासन पहुंचा और त्वरित कार्रवाई शुरु की। इस दौरान पुलिस जवान अमितेंद्र रघुवंशी और दिवाकर वर्मा ने मौके पर मानवता दिखाते हुए सीपीआर देकर सानू बंजारा की जान बचाने में सफलता हासिल की, जबकि एक अन्य मजदूर संजू बंजारा को जब तक मलबे से निकाला जा सका तबतक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के जिला अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरु की है।
