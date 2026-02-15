15 फ़रवरी 2026,

राजगढ़

नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, दीवार धंसने 2 मजदूर मलबे में दबे, एक की मौत दूसरा घायल

Wall Collapse : दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की दीवार के मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि दूसरे की जान पुलिस की तत्परता के चलते बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेस्क्यू शुरु किया और मलबे से निकालकर मजदूरों को सीपीआर दिया, जिससे एक मजदूर की जान बच गई।

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 15, 2026

Wall Collapse

नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika)

Wall Collapse :मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां सरकारी कार्य के तहत चल रहे नाली निर्माण के दौरान कच्ची दीवार गिरने से 2 मजदूर मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को एन वक्त पर रेस्क्यू कर बचा लिया गया है।

आपको बता दें कि, जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम निपानिया में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत नाली निर्माण का काम तल रहा है। नाली निर्माण के लिए खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई के दौरान साइड की कच्ची दीवार की मिट्टी धंस गई, जिससे निर्माण कार्य में जुटे दो मजदूर मिट्टी में दब गए। सूचना मिलते ही लीमा चौहान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

एक मजदूर की मौत, दूसरे को CPR देकर बचाया

पुलिस बल और दो जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर प्रशासन पहुंचा और त्वरित कार्रवाई शुरु की। इस दौरान पुलिस जवान अमितेंद्र रघुवंशी और दिवाकर वर्मा ने मौके पर मानवता दिखाते हुए सीपीआर देकर सानू बंजारा की जान बचाने में सफलता हासिल की, जबकि एक अन्य मजदूर संजू बंजारा को जब तक मलबे से निकाला जा सका तबतक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के जिला अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरु की है।

15 Feb 2026 07:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, दीवार धंसने 2 मजदूर मलबे में दबे, एक की मौत दूसरा घायल

