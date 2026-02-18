3 नए सिस्टम एक्टिव, पलटी मारेगा मौसम…एमपी के 16 जिलों में यैलो Alert

मौसम विभाग के मुताबिक 3 नए सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ मध्य पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर सक्रिय है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में दो अलग-अलग चक्रवातीय घेरे बने हुए हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। अरब सागर से नमी मिलने के कारण इन सिस्टम का असर ग्वालियर-चंबल संभाग पर दिख रहा है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में कहीं तेज हवा, कहीं गरज-चमक के साथ बारिश और कहीं ओलावृष्टि की संभावना है।