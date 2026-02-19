लग्जरी कार खरीदी, जोश में स्टंटबाजी और हाइवे पर फायरिंग

बुधवार को वायरल हुए वीडियो में कुछ युवक नई लग्जरी कार का पूजन करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद कार मालिक अपने साथियों के काफिले के साथ ‘राधे-राधे’ की धुन पर सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं। वीडियो में कार सवार युवक खिड़कियों से बाहर लटककर स्टंट करते नजर आ रहे हैं।