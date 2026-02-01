बंडीपुर और नागरहोले में सफारी फिर शुरू होगी

वन मंत्री ने बताया कि सफारी Safari की संख्या और वाहनों की संख्या घटाई जाएगी तथा अवधि भी कम की जाएगी। उदाहरण के लिए, बंडीपुर में जहां पहले प्रतिदिन कुल आठ घंटे सफारी चलती थी, अब इसे घटाकर पांच घंटे कर दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में सुंकदकट्टे में छह घंटे और नागरहोले में चार घंटे सफारी संचालित की जाएगी। दोनों राष्ट्रीय उद्यानों में मानव-वन्यजीव संघर्ष और बाघ हमलों की कई घटनाओं के बाद सफारी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया था। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति का एक प्रमुख उद्देश्य दोनों पार्कों की इको-टूरिज्म वहन क्षमता का वैज्ञानिक आकलन करना था।