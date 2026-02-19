संयम और साधना से ही जीवन में होगी शांति

विहार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए साध्वी ने बताया कि जैन साधु-साध्वी पैदल विहार करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के मूल सिद्धांतों अहिंसा, साधना, संयम और शांति के संदेश को समाज तक पहुंचाना है। वे मौन, संयम और कठोर तपस्या के साथ आगे बढ़ते हैं, जो धार्मिक अनुशासन का प्रतीक होने के साथ आमजन को आत्मसंयम और अहिंसा का संदेश भी देता है।