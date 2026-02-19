Bundi : इंद्रगढ़ में रोप वे का भूमि पूजन 23 को होगा

राज्य सरकार ने बजट घोषणा में 18 करोड रुपए की लागत से रोप वे बनाने की घोषणा की थी, लेकिन करीब एक साल बीत जाने के बाद भी कार्य धरातल पर नहीं आ पाया, जिससे देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की समस्याओं को देखते हुए राजस्थान पत्रिका ने रोपवे के मामले को प्रमुखता से लिया और 26 सितंबर, 13 दिसंबर 2025 व एक जनवरी 2026 को राजस्थान पत्रिका के अंक में प्रकाशित किया। लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद कार्य ने गति पकड़ी और अब 23 फरवरी को रोपवे का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि भूमि पूजन के बाद माताजी मंदिर परिसर में समारोह का आयोजन होगा, जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष के निजी सचिव हरिनंदन कहार ने बुधवार को व्यवस्थाओं का जायजा लिया।