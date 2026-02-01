Bundi : दो गांव में करवाई मुनादी, ग्रामीणों में दहशत

बूंदी. भण्डेड़ा. क्षेत्र में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की सीमा में बाघिन पहुंच गई है। सीमा के नजदीकी दो गांवों में टीम ने रात्रि को एवं सुबह पांच बजे भी मुनादी करवाई। गांव से वन सीमा के रास्ते पर ट्रेकिंग टीम की निगरानी की गई। वन सीमा के गांव के रास्ते पर बुधवार सुबह किसान व ग्रामीणों से मौके पर समझाइश की गई है। वन क्षेत्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है।

जानकारी के अनुसार बाघिन ने मंगलवार रात्रि के समय कालानला-बांसी मार्ग पर मेज नदी की पुलिया के नीचे से विचरण करते हुए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की नई सीमा सादेड़ा प्लांटेशन से संगमेश्वर (समेला) महादेव के निकट देवनारायण की सीमा पर पहुंच गई। रात्रि के समय बाघिन ने बारंबार रुख बदलती रही है। कभी गुजरियाखेड़ा की तरफ तो कभी सादेड़ा की तरफ ट्रेकिंग टीम के सर्दी में भी पसीना छुड़ा दिएं है।