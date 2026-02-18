Bundi Murder: चर्चित सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर गरजी JCB, पुरानी रंजिश के चलते किया था मर्डर

डाबी थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के अनुसार 4 अगस्त 2025 की रात हुए नृशंस हत्याकांड की जांच में सामने आया था कि मुख्य आरोपी अरमान मोहम्मद की मृतक सोनू सिंह से पुरानी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते उसने तीन साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। करीब तीन महीने पहले अरमान ने कोटा निवासी आकाश उर्फ गोल्डी, आशीष उर्फ आशु राठौर और अनिल मीणा से संपर्क कर सोनू की हत्या के लिए एक लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसमें 50 हजार रुपए पहले और शेष 50 हजार रुपए वारदात के बाद देना तय हुआ था।