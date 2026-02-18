Bundi : परीक्षा देकर घर जा रहे चार विद्यार्थी सड़क हादसे में घायल



इसी बीच यहां से नैनवा तहसीलदार मीणा गुजर रहे थे। सडक़ पर घायल बच्चों को देख तहसीलदार मीणा ने अन्य किसी वाहन का इंतजार करने के बजाय चारों घायल बच्चों को अपनी सरकारी कार में बैठाया और तुरंत करवर चिकित्सालय लेकर पहुंच गए। रास्ते से ही करवर थाना पुलिस को भी सूचना दी, जिस पर पुलिस भी चिकित्सालय पहुंच गई। चिकित्सकों की टीम ने तुरंत बच्चों का उपचार शुरू कर दिया।तथा गंभीर चोटें होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को रेफर किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि बच्चों के सिर सहित अन्य जगह पर चोटें आई है। जांच के बाद पता चला कि दो बालिकाओं के हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। इधर हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंचे। तथा बच्चों को घायल अवस्था में देख परिजन रो पड़े।