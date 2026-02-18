Bundi : डेढ़ दशक बाद भी नहीं मिला पशु चिकित्सालय को भवन

गौरतलब है कि देईखेड़ा पशु चिकित्सालय में एक पशु चिकित्सक, एक पशुधन निरीक्षक (कंपाउंडर) और एक पशु परिचर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल एक पशु निरीक्षक (कंपाउंडर) के भरोसे ही पूरा अस्पताल संचालित हो रहा है। स्थानीय पशुपालकों का कहना है कि अस्पताल के लिए स्थाई भवन नहीं होने से में मवेशियों के लिए इलाज की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही है है, न पशुओं के इलाज के लिए जरूरी उपकरण। न ही पशु चिकित्सक ऐसे में कई बार सर्जरी व गंभीर बीमार पशुओं को इलाज के लिए दूरस्थ केंद्रों तक ले जाना पड़ता है।

ग्रामीणों ने स्थानीय पंचायत प्रशासन और पशुपालन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द स्थाई भवन के लिए भूमि पट्टा जारी कर निर्माण बजट स्वीकृत किया जाए और रिक्त पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की जाए, ताकि क्षेत्र के पशुपालकों को समुचित चिकित्सा सुविधा मिल सके।