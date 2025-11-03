Rajasthan: जन्मदिन की रात मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर छापेमारी; तूड़ी के ढेर में मिला केमिकल

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह एक तरीके से विषाक्त है और लोग इसको खाकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यह मानव जीवन से सीधा खिलवाड़ है, ऐसे में इस तरह के काम करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने सीएमएचओ को फैक्ट्री में मौजूद माल की सैंपलिंग के निर्देश दिए, साथ ही पूरे प्रकरण को लेकर दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा को भी फोन पर सूचना दी।