Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan: जन्मदिन की रात मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर छापेमारी; तूड़ी के ढेर में मिला केमिकल

Rajasthan News: दौसा के महवा में दौसा-भरतपुर बॉर्डर पर स्थित एक मिल्क फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आधी रात को छापेमारी की।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Nirmal Pareek

Nov 03, 2025

Minister Kirori Lal Meena

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: दौसा के महवा में दौसा-भरतपुर बॉर्डर पर स्थित एक मिल्क फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आधी रात को छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा सीएमएचओ डॉक्टर सीताराम मीणा और खाद्य निरीक्षकों की मौजूदगी में पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया। बताते चलें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का आज सोमवार को जन्मदिन है।

इस दौरान बड़े पैमाने पर नकली घी, बटर और मिल्क पाउडर बनाने की आशंका जाहिर की, साथ ही नकली दूध की आशंका के चलते हजारों लीटर दूध नष्ट भी करवाया गया। इस दौरान दर्जनों केमिकल से भरे ड्रम चारे के ढेर में दबे हुए मिले। जिनको खोलकर देखा तो खतरनाक बदबू आ रही थी।

यह मानव जीवन से सीधा खिलवाड़- मंत्री

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह एक तरीके से विषाक्त है और लोग इसको खाकर गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यह मानव जीवन से सीधा खिलवाड़ है, ऐसे में इस तरह के काम करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने सीएमएचओ को फैक्ट्री में मौजूद माल की सैंपलिंग के निर्देश दिए, साथ ही पूरे प्रकरण को लेकर दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर राणा को भी फोन पर सूचना दी।

कई कंपनियों के रैपर भी यहां मिले

वहीं, दौसा सीएमएचओ डॉक्टर सीताराम मीणा ने कहा सूचना पर फैक्ट्री पर पहुंचे हैं, जहां कई तरह के ब्रांड के नाम से घी और बटर बनाने का काम किया जा रहा है। कई तरह के केमिकल भी यहां मिले हैं, साथ ही कई कंपनियों के रैपर भी यहां मिले हैं। जिनमें यह पैकिंग किया जाता है।

बता दें, पूर्व में भी इस फैक्टरी पर कार्रवाई की गई थी, सैंपलिंग हुई थी और माल भी सीज किया गया था। अब फिर से इस फैक्ट्री में मौजूद माल के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जाएंगे और जांच में क्या कुछ निकाल कर आता है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। साथ ही फैक्ट्री संचालक ने किस तरह का लाइसेंस लिया हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी। राज्य सरकार से अनुमति है या नहीं, इसकी भी जांच होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: जिस एक्सप्रेस-वे पर 15 लोगों की गई जान, वहां कुछ देर बार फिर हुआ भीषण हादसा, SUV के उड़े परखच्चे, 2 की मौत
जोधपुर
Phalodi-road-accident-4

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: जन्मदिन की रात मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर छापेमारी; तूड़ी के ढेर में मिला केमिकल

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa Accident: ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर हाईवे किया जाम

Road-Accident
दौसा

राजस्थान में एक और रूट पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन, यहां 143 करोड़ की लागत से चल रहा काम

railway-track-1
दौसा

VIDEO: दौसा जेल में रन फॉर यूनिटी का अनूठा आयोजन, सरदार पटेल की जयंती पर कैदियों ने बनाई मानव श्रृंखला

Dausa jail organises Run for Unity
दौसा

Rajasthan Tourism: विदेशी पर्यटक भी राजस्थान की इस ऐतिहासिक ‘भूतों वाली’ बावड़ी के दीवाने

Chand Bawdi in Abhaneri
दौसा

राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स-टीचर मीटिंग कल, 1200 रुपए भी स्वीकृत, जानिए मेगा PTM का उद्देश्य

madan-dilawar-10
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.