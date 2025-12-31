Dausa News: बांदीकुई पंचायत समिति का बढ़ा दायरा, अब इन गांवों के विकास को लगेंगे पंख

राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी का स्वागत करते विधायक। फोटो: पत्रिका
बांदीकुई। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने पंचायत समिति परिसीमन में संशोधन कर अधिसूचना जारी करते हुए क्षेत्र की 23 ग्राम पंचायतों को बैजूपाडा से हटाकर पुन: बांदीकुई एवं बसवा पंचायत समिति में जोड़े जाने के आदेश से गांवों में विकास को पंख लग सकेंगे। 5 से 10 किमी दूरी पर बसी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को अब 30 किमी दूर महुवा विधानसभा क्षेत्र में स्थित बैजूपाडा पंचायत समिति में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही गांवों में विकास की राह आसान होगी।
संशोधित आदेश के बाद अब बांदीकुई पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर कुल 44 हो गई है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से पूर्व में जारी की गई पंचायत समिति गठन संबंधी अधिसूचना में क्षेत्र की नव सृजित सहित करीब डेढ दर्जन ग्राम पंचायतों को बैजूपाडा में जोड दिया गया था। इससे ग्रामीणों ने करीब 36 दिन तक आंदोलन किया।
जारी अधिूसचना में बडिय़ालकलां, खेडी, गोलाडा, नांगल झामरवाडा, बिवाई, धांधोलाई, मोटूका,राणापाडा,मालीबास,बास बिवाई, नंदेरा, सोडाला, अनंतवाडा, रलावता, झूपडीन, मूंडघिस्या को शामिल किया गया है। इसके साथ बांदीकुई में आभानेरी, भांडेडा, खूटला, पामाडी, कीरतपुरा, भांवता भांवती, कोलवा, देलाडी, नयागांव, गुढलिया,धनावड, पीचूपाडा खुर्द, प्रतापपुरा, द्वारापुरा, ऊनबडागांव, नारायणपुरा, पीचूपाडा कलां, अरनिया, बसवा से शामिल की गई ग्राम पंचायत कौलाना, एवं केसरीसिंहपुरा, बडवाली, हरसौरा, भांवती, काटरवाडा, मेडी का बास, झील की ढाणी,झांज्या का बास, अक्षयपुरी आदि शामिल होने से ग्राम पंचायतों की संख्या अब 44 हो गई है। आनंदपुरा, लीलोज, गुढाशिकपुरा को बसवा पंचायत समिति में जोडा गया है।
क्षेत्रीय विधायक भागचंद टांकडा ने भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तथा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से मिलकर उन्हें पंचायत परिसीमन में बैजूपाड़ा में शामिल की गई ग्राम पंचायतों को पुन: बांदीकुई एंव बसवा में शामिल करने पर गुलदस्ता भेंटकर आभार जताया। इस मौके पर पंचायत समिति विकास अधिकारी नितेशकुमार सैनी आदि मौजूद थे।
