Dausa News: बांदीकुई पंचायत समिति का बढ़ा दायरा, अब इन गांवों के विकास को लगेंगे पंख

जारी अधिूसचना में बडिय़ालकलां, खेडी, गोलाडा, नांगल झामरवाडा, बिवाई, धांधोलाई, मोटूका,राणापाडा,मालीबास,बास बिवाई, नंदेरा, सोडाला, अनंतवाडा, रलावता, झूपडीन, मूंडघिस्या को शामिल किया गया है। इसके साथ बांदीकुई में आभानेरी, भांडेडा, खूटला, पामाडी, कीरतपुरा, भांवता भांवती, कोलवा, देलाडी, नयागांव, गुढलिया,धनावड, पीचूपाडा खुर्द, प्रतापपुरा, द्वारापुरा, ऊनबडागांव, नारायणपुरा, पीचूपाडा कलां, अरनिया, बसवा से शामिल की गई ग्राम पंचायत कौलाना, एवं केसरीसिंहपुरा, बडवाली, हरसौरा, भांवती, काटरवाडा, मेडी का बास, झील की ढाणी,झांज्या का बास, अक्षयपुरी आदि शामिल होने से ग्राम पंचायतों की संख्या अब 44 हो गई है। आनंदपुरा, लीलोज, गुढाशिकपुरा को बसवा पंचायत समिति में जोडा गया है।