9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: पंचायत राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 21 जिला प्रमुख और 222 प्रधान हटेंगे; कलक्टर-SDM संभालेंगे कमान

Rajasthan News: निकायों के बाद अब प्रदेश की जिला परिषदों और पंचायत समितियों की बागडोर भी जनप्रतिनिधियों से हटकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास चली गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 09, 2025

Panchayat-Samiti

Photo: AI generated

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में निकायों के बाद अब प्रदेश की जिला परिषदों और पंचायत समितियों की बागडोर भी जनप्रतिनिधियों से हटकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास चली गई है। राजस्थान की करीब 21 जिला परिषदों और लगभग 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो रहा है। इसके बाद इन संस्थाओं में अब अधिकारी प्रशासक के रूप में कार्य देखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार जिला परिषदों में जिला कलक्टर और पंचायत समितियों में उपखंड अधिकारी (एसडीएम) प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। नई ग्रामीण सरकार के गठन तक सभी प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय अब यही अधिकारी लेंगे।

इसलिए कलक्टर-एसडीएम को सौंपी कमान

विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले चुनाव 33 जिला परिषदों और 352 पंचायत समितियों में हुए थे। इनमें से अधिकांश का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है। इनमें से एक-दो को छोड़ सभी संस्थाओं का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है, इसलिए जिला कलक्टरों को पंचायत समितियों के लिए एसडीएम को प्रशासक नियुक्त करने और जिला परिषदों में स्वयं प्रशासक का दायित्व संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

12 जिला परिषद और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगले साल होगा पूरा

इसी के साथ वर्ष 2026 में सितंबर से दिसंबर के बीच शेष 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होगा। इनका कार्यकाल समाप्त होने पर यहां भी कलक्टर और उपखंड अधिकारी ही प्रशासक के तौर पर कार्यभार संभालेंगे।

352 पंचायत समितियों में कार्यकाल समाप्ति का समय

कार्यकाल समाप्तिपंचायत समितियों की संख्या
दिसंबर 2025222
सितंबर 202678
अक्टूबर 202622
दिसंबर 202630

33 जिला परिषदों में कार्यकाल समाप्ति का समय

कार्यकाल समाप्तिजिला परिषदों की संख्या
दिसंबर 202521
सितंबर 20266
दिसंबर 20262
दिसंबर 20264

ये भी पढ़ें

Industrial Township: राजस्थान में यहां बन रहा नया इंडस्ट्रियल पावरहाउस, रेल लाइन डबलिंग व NH-65 अंडरपास से जुड़ेगा
जयपुर
Rajasthan-Industrial-Township

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 08:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: पंचायत राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 21 जिला प्रमुख और 222 प्रधान हटेंगे; कलक्टर-SDM संभालेंगे कमान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: दूसरे दिन भी लेपर्ड ने दिया वन विभाग को चकमा, कॉलोनियों में पसरा खौफनाक सन्नाटा, डरा रही CCTV की वायरल फुटेज

Leopard-In-Jaipur
जयपुर

Rajasthan: दूदू में फर्जीवाड़े का जेजेएम पार्ट-2, बोगस बिलों पर सरकारी खजाने से कर डाले 92 लाख फर्म के नाम

जयपुर

जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: 21 बीघा में बनाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, ईको जोन में भी कार्रवाई

JDA Big Action
जयपुर

JJM Scam: महेश जोशी की जमानत के 7 दिन बाद भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, ACS सहित 6 अफसरों पर कसा शिकंजा

CM Bhajanlal
जयपुर

जयपुर में ATS-ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई: स्टूडेंट्स को नशा सप्लाई करने वाले 35 ठिकानों पर दबिश, 1.93 लाख कैश और शराब बरामद

Jaipur ATS-ANTF raids 35 spots
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.