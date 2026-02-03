राजस्थान विधानसभा: तीन दिन बाद आज शुरू हुई कार्यवाही, हंगामे के पूरे आसार, सीएजी रिपोर्ट होगी पेश

बीकानेर में खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ ‘खेजड़ी बचाओ’ महापड़ाव शुरू हो चुका है। बिश्नोई धर्मशाला के सामने चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने में स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनके साथ 363 पर्यावरण प्रेमी भी अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि खेजड़ी की कटाई पर तुरंत रोक लगे और वृक्ष संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जाए। इस आंदोलन को बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व विधायक महेंद्र बिश्नोई सहित कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को यह मुद्दा विधानसभा में शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान उठाया जाएगा।