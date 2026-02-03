3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान विधानसभा: तीन दिन बाद आज शुरू हुई कार्यवाही, हंगामे के पूरे आसार, सीएजी रिपोर्ट होगी पेश

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही तीन दिन के अवकाश के बाद आज से शुरू हो गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Feb 03, 2026

Rajasthan Assembly

Rajasthan Assembly (Patrika Photo)

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही तीन दिन के अवकाश के बाद आज से शुरू हो गई है। सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता जनसमस्याओं को लेकर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस विधायक प्रदर्शन की रणनीति बना चुके हैं, वहीं सरकार भी आंकड़ों के साथ जवाब देने की तैयारी में है। आज सदन के भीतर और बाहर कई बड़े मुद्दों की गूंज सुनाई देगी।

विधानसभा में कांग्रेस का आक्रामक रुख

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक आक्रामक रुख अपनाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय बजट में राजस्थान के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। इसके साथ ही मनरेगा में किए गए बदलावों को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं बीजेपी विधायक कांग्रेस शासनकाल के कथित घोटालों को लेकर पलटवार करेंगे। राजनीतिक टकराव के चलते सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है।

खेजड़ी बचाओ आंदोलन की गूंज सदन तक

बीकानेर में खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ ‘खेजड़ी बचाओ’ महापड़ाव शुरू हो चुका है। बिश्नोई धर्मशाला के सामने चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने में स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनके साथ 363 पर्यावरण प्रेमी भी अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि खेजड़ी की कटाई पर तुरंत रोक लगे और वृक्ष संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाया जाए। इस आंदोलन को बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व विधायक महेंद्र बिश्नोई सहित कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को यह मुद्दा विधानसभा में शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान उठाया जाएगा।

सीएजी रिपोर्ट और जर्जर स्कूल भवनों पर हंगामा तय

आज सदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दो रिपोर्ट पेश की जाएंगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी वर्ष 2024-25 की वित्त और विनियोग लेखों पर रिपोर्ट सदन में रखेंगी। वहीं सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों का मुद्दा भी गरमाने वाला है। पहले भी इस मुद्दे पर सदन में हंगामा हो चुका है और हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। बुधवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे, जबकि शाम 4 बजे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण होगा।

ये भी पढ़ें

बदमाशों की निगरानी करने वाले अभय कमांड परिसर में घुसे चोर, पुलिसकर्मी की स्कूटी चुरा ले गए, अब पुलिस तलाश रही
बीकानेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 12:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान विधानसभा: तीन दिन बाद आज शुरू हुई कार्यवाही, हंगामे के पूरे आसार, सीएजी रिपोर्ट होगी पेश
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: अजमेर रोड पर जलभराव से मिलेगी मुक्ति…2800 मीटर की ड्रेनेज लाइन, 340 हेक्टेयर में कॉलोनियों को फायदा

jda
जयपुर

अतिक्रमण हटा… गार्ड तैनात, बाजार लेने लगा खुली सांस

जयपुर

CISF Induction Day: देश में सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा की CISF को जिम्मेदारी, सुरक्षा के 26 साल पूरे

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआइएसएफ का सुरक्षा घेरा, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Rajasthan Pension : राजस्थान के करीब 50 हजार पेंशनर्स पर बड़ा संकट, फरवरी की पेंशन मिलेगी पर मार्च से हो जाएगी बंद

Rajasthan 50,000 pensioners face a big crisis they will receive February pension but March payments will stop
जयपुर

ये कैसा डोर-टू-डोर कलेक्शन…बाजारों में कचरा डिपो, गलियों में बदबू और गंदगी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.