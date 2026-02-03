अतिक्रमण हटा… गार्ड तैनात, बाजार लेने लगा खुली सांस

जयपुर. अतिक्रमण और जाम से जूझता रहा चांदपोल बाजार अब धीरे-धीरे राहत की स्थिति में नजर आने लगा है। नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाकर निगरानी के लिए गार्ड तैनात किए जाने के बाद बाजार की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। सड़क और बरामदे खाली होने लगे हैं, जिससे आवाजाही सुगम हुई है। शुक्रवार को बाजार पहले की तुलना में खुला-खुला नजर आया। निगम के सुरक्षा गार्ड व्यापारियों को अतिक्रमण नहीं करने के लिए समझाइश करते दिखे।