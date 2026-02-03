3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

राजस्थान AI हब बनने की राह पर: India AI Impact Summit 2026 में राज्य की इनिशिएटिव्स को मिलेगा ग्लोबल मंच

AI Hub Rajasthan: जनवरी में लॉन्च हुई Rajasthan AI-ML Policy 2026 - 10 लाख युवाओं की AI ट्रेनिंग अब फरवरी के विश्व स्तरीय समिट का बनेगी आधार। जयपुर से शुरू हुई तैयारी, नई दिल्ली में होगी चमक।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Feb 03, 2026

Rajasthan AI ML Policy 2026: जयपुर. राजस्थान तेजी से AI क्रांति की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार की ओर से आयोजित India AI Impact Summit 2026 – जो ग्लोबल साउथ में पहली बार हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा AI इवेंट है। इसमें राजस्थान की भूमिका प्रमुख रहेगी। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होगा, जिसमें मुख्य कोर डेज 19-20 फरवरी हैं।

समिट का फोकस

समिट का फोकस AI के रिस्क और एथिक्स से आगे बढ़कर रियल-वर्ल्ड इम्पैक्ट पर रहेगा। गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और पब्लिक सर्विसेज में AI के व्यावहारिक उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें 100 से अधिक देशों के नेता, इंडस्ट्री टाइटन्स (जैसे NVIDIA, Google, Microsoft के CEO), 500से ज्यादा स्टार्टअप्स और 35,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन्स होंगे। India AI Impact Expo में 300 एक्जिबिटर्स AI सॉल्यूशन्स दिखाएंगे।

राजस्थान की खासियत

जनवरी 2026 में जयपुर में Rajasthan Regional AI Impact Conference हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने Rajasthan AI-ML Policy 2026 लॉन्च की, जो एथिकल, ट्रांसपेरेंट और प्रैक्टिकल AI पर केंद्रित है। यह समिट का प्रीकर्सर थी और इससे राज्य की इनिशिएटिव्स को नेशनल/ग्लोबल स्टेज मिलेगा।मुख्य पॉइंट्स:राज्य में 10 लाख युवाओं को AI स्किल्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू – YUVA AI for All और iStart LMS के जरिए फ्री/ऑनलाइन कोर्स।Rajasthan AI Portal, iStart Learning Management System और AVGC-XR Portal लॉन्च।

जयपुर में AI-बेस्ड डेटा सेंटर स्थापित होगा

जयपुर में AI-बेस्ड डेटा सेंटर स्थापित होगा, जो ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंक्लूजन को बूस्ट देगा। जयपुर में AI-आधारित डेटा सेंटर की स्थापना की घोषणा जनवरी 2026 में Rajasthan Regional AI Impact Conference में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। यह राज्य का पहला समर्पित AI हब और डेटा सेंटर होगा, जो ई-गवर्नेंस में AI के "उचित उपयोग" पर फोकस करेगा।

पॉलिसी का लक्ष्य

  • पब्लिक सर्विसेज, अर्बन गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में AI सॉल्यूशन्स लाना।
  • यह कदम राजस्थान को AI हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

Published on:

03 Feb 2026 12:20 pm

