राजस्थान AI हब बनने की राह पर: India AI Impact Summit 2026 में राज्य की इनिशिएटिव्स को मिलेगा ग्लोबल मंच

जनवरी 2026 में जयपुर में Rajasthan Regional AI Impact Conference हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने Rajasthan AI-ML Policy 2026 लॉन्च की, जो एथिकल, ट्रांसपेरेंट और प्रैक्टिकल AI पर केंद्रित है। यह समिट का प्रीकर्सर थी और इससे राज्य की इनिशिएटिव्स को नेशनल/ग्लोबल स्टेज मिलेगा।मुख्य पॉइंट्स:राज्य में 10 लाख युवाओं को AI स्किल्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू – YUVA AI for All और iStart LMS के जरिए फ्री/ऑनलाइन कोर्स।Rajasthan AI Portal, iStart Learning Management System और AVGC-XR Portal लॉन्च।