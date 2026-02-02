भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल: ओटीपी हैकिंग का अंत करेगी क्वांटम तकनीक

राजस्थान AI-ML Policy 2026 के तहत AI और क्वांटम टेक को इंटीग्रेट करने का रास्ता खुलेगा – जयपुर में AI डेटा सेंटर्स और क्वांटम सिक्योरिटी हब बन सकते हैं।1.5 लाख जॉब्स का क्रिएशन – क्वांटम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और फिनटेक में युवाओं के लिए मौके।डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को बूस्ट – राजस्थान के बैंक, सरकारी ऐप्स (जैसे e-Mitra) और स्टार्टअप्स में ये तकनीक जल्द इंटीग्रेट हो सकती है, जिससे राज्य साइबर-सुरक्षित हब बनेगा।वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तकनीक कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है – बैंक, पेमेंट गेटवे और गवर्नमेंट सिस्टम्स में जल्द लागू हो सकती है। भारत अब क्वांटम सिक्योरिटी में ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है।