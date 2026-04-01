Hailstorm Damage: ओलावृष्टि और खराब मौसम से किसान बेहाल, पूर्व सीएम गहलोत ने कर डाली ये मांगें

Climate Change Impact: जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय राजस्थान के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं—एक ओर लगातार खराब मौसम और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो दूसरी ओर समय पर मुआवजा नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है।

गहलोत सोमवार को सिविल लाइंस स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राज्य में किसानों की स्थिति और चिकित्सा सेवाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को मौजूदा हालात का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि अप्रैल माह में इस तरह के मौसम का होना असामान्य है। “क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे मौसम की भविष्यवाणियां भी बदल रही हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है,” उन्होंने कहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति दी जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और खराब न हो।