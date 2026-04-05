Good News: खुशखबरी, गांवों के विकास के लिए सरकार ने किए 10 बड़े फैसले, युवाओं को मिलेगा बड़ा सहारा

Rural Development: जयपुर. राज्य में शिक्षा और आधारभूत विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अटल ज्ञान केन्द्रों को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा अपने गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इन केन्द्रों पर पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों के साथ ई-मित्र सेवाएं और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।