Agriculture Summit: राजस्थान बनेगा एग्रीटेक हब, ‘ग्राम–2026’ से पहले देशभर में रोडशो की शुरुआत

Rajasthan, AgriTech: जयपुर. राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों और वैश्विक निवेश से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी कड़ी में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026 के प्रचार-प्रसार के लिए देश के प्रमुख शहरों में रोडशो आयोजित किए जाएंगे। इन रोडशो के माध्यम से राज्य सरकार निवेशकों, एग्रीटेक कंपनियों और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों को राजस्थान की अपार संभावनाओं से रूबरू कराएगी।