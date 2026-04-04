Rajasthan Development: रेगिस्तान में ‘वाटर हाइवे’ का सपना, बदलेगा राजस्थान का भविष्य?

National Waterway: जयपुर. राजस्थान को अब सिर्फ रेगिस्तान के नजरिए से देखने का दौर बदल सकता है। एक ऐसा विचार, जो अब तक सिर्फ नक्शों और चर्चाओं में था—वह धीरे-धीरे जमीन और पानी पर उतरने की तैयारी में है। बात हो रही है राष्ट्रीय जलमार्ग-48 (जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ) की, जिसे लेकर जयपुर में हुई एक अहम बैठक ने इस प्रोजेक्ट को नई गति दे दी है।