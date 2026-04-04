Rajasthan Development: रेगिस्तान में ‘वाटर हाइवे’ का सपना, बदलेगा राजस्थान का भविष्य?

National Waterway: जयपुर. राजस्थान को अब सिर्फ रेगिस्तान के नजरिए से देखने का दौर बदल सकता है। एक ऐसा विचार, जो अब तक सिर्फ नक्शों और चर्चाओं में था—वह धीरे-धीरे जमीन और पानी पर उतरने की तैयारी में है। बात हो रही है राष्ट्रीय जलमार्ग-48 (जवाई-लूनी-रण ऑफ कच्छ) की, जिसे लेकर जयपुर में हुई एक अहम बैठक ने इस प्रोजेक्ट को नई गति दे दी है।
अब तक राजस्थान की पहचान सड़कों और रेल नेटवर्क से जुड़ी रही है। लेकिन अगर यह जलमार्ग हकीकत बनता है, तो पहली बार राज्य सीधे अरब सागर से पानी के रास्ते जुड़ जाएगा। इसका मतलब है—माल ढुलाई के लिए एक नया, सस्ता और बड़ा विकल्प।
सरकार ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और IIT मद्रास को इस प्रोजेक्ट की टेक्निकल और फाइनेंशियल व्यवहार्यता जांचने का जिम्मा दिया है। खास बात यह है कि इसमें यह भी देखा जाएगा कि इस रास्ते से कितना माल ट्रांसपोर्ट हो सकता है—यानी प्रोजेक्ट सिर्फ सोच नहीं, बल्कि बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी परखा जा रहा है।
राजस्थान और आसपास के राज्यों के उद्योगों के लिए यह प्रोजेक्ट किसी गेम चेंजर से कम नहीं हो सकता। अभी माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा सड़कों और रेल पर निर्भर है, जिससे लागत बढ़ती है।
सीमेंट, खनिज, पेट्रोकेमिकल्स जैसे भारी उत्पाद सस्ते में भेजे जा सकेंगे
निर्यात के लिए सीधा समुद्री रास्ता मिलेगा
लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी
यानी, यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि राजस्थान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नया इंजन बन सकता है।
यह जलमार्ग सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा। गुजरात और अन्य नजदीकी राज्यों के लिए भी यह एक साझा आर्थिक कॉरिडोर बन सकता है। इससे क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
फिलहाल प्रोजेक्ट डीपीआर (Detailed Project Report) के चरण में है। IIT मद्रास की टीम इसकी संभावनाओं पर काम कर रही है। रिपोर्ट में यह तय होगा कि—
पानी की उपलब्धता कितनी है
किन हिस्सों में नेविगेशन संभव है
लागत और लाभ का संतुलन कैसा रहेगा
सरकार की मंशा साफ है—अगर रिपोर्ट सकारात्मक आती है, तो इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।
राजस्थान में जलमार्ग की कल्पना आसान नहीं है—यहां नदियों में पानी की चुनौती हमेशा रही है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और निवेश सही दिशा में जाता है, तो यह प्रोजेक्ट राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है।
यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि रेगिस्तान में विकास की नई धारा बहाने की कोशिश है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग