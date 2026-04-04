PNG: जयपुर में हर घर तक पीएनजी पहुंचाने की मुहिम तेज, उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

PNG piped natural gas India: जयपुर. राज्य सरकार की स्वच्छ और सतत ऊर्जा नीति को धरातल पर उतारते हुए जयपुर जिले में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के विस्तार को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और घरेलू उपभोक्ताओं तक पीएनजी सुविधा पहुंचाने के लिए रणनीतिक निर्णय लिए गए।