IMD forecast: ताजा पूर्वानुमान जारी, पश्चिमी विक्षोभ का असर, राजस्थान में 3 से 16 अप्रैल तक “नॉन स्टॉप” बारिश-आंधी का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3-4 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगा। इसके असर से जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिससे किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।