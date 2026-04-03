IMD forecast: ताजा पूर्वानुमान जारी, पश्चिमी विक्षोभ का असर, राजस्थान में 3 से 16 अप्रैल तक “नॉन स्टॉप” बारिश-आंधी का अलर्ट

कुल मिलाकर आगामी दो सप्ताह प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा, जिससे जहां एक ओर गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं तेज हवाएं और बारिश कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं।
Rajasthan weather: जयपुर। प्रदेश में आगामी दो सप्ताह (03 अप्रैल से 16 अप्रैल 2026) के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। खासतौर पर पहले सप्ताह में मौसम अधिक सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3-4 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगा। इसके असर से जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है, जिससे किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
इसके बाद 7-8 अप्रैल के आसपास एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम फिर से करवट लेगा। हालांकि दूसरे सप्ताह में बारिश की तीव्रता कम होकर सामान्य स्तर पर रहने की संभावना है। कुल मिलाकर पहले सप्ताह में अधिक प्रभावी बारिश और दूसरे सप्ताह में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है।
तापमान की बात करें तो पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। वहीं दूसरे सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट का असर दिखाई देगा, जिससे सुबह और रात के समय हल्की ठंडक महसूस हो सकती है।
मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को सलाह दी है कि वे मौसम के इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानियां बरतें। खासकर आंधी और ओलावृष्टि के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें और फसलों की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करें।
कुल मिलाकर आगामी दो सप्ताह प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा, जिससे जहां एक ओर गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं तेज हवाएं और बारिश कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं।
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